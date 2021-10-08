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В Купчино отремонтировали трубу, которая устроила горячее утро жильцам дома на Бухарестской

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Семь метров трубопровода заменили в Купчино к вечеру 8 октября. Утром жильцов дома 33 корпус 4 по Бухарестской улице встретила лужа кипятка. В ловушке оказались и несколько автомобилей.

Об окончании работ отчиталась пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», добавив, что систему отопления перевели в штатный режим. В компании напомнили, что если в доме по-прежнему нет тепла или горячей воды, то нужно обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб владельцам угодивших в разлив кипятка машин возместят.

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