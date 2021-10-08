В Купчино отремонтировали трубу, которая устроила горячее утро жильцам дома на Бухарестской

Семь метров трубопровода заменили в Купчино к вечеру 8 октября. Утром жильцов дома 33 корпус 4 по Бухарестской улице встретила лужа кипятка. В ловушке оказались и несколько автомобилей.



Об окончании работ отчиталась пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга», добавив, что систему отопления перевели в штатный режим. В компании напомнили, что если в доме по-прежнему нет тепла или горячей воды, то нужно обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.



Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб владельцам угодивших в разлив кипятка машин возместят.

