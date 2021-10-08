Горячим стало утро для жителей дома 33, корпус 4, по Бухарестской улице. На выходе из дома их встречали пар и кипяток.



Как сообщают очевидцы 8 октября в социальных сетях, лужа кипятка разлилась у дома. Некоторым автомобилистам пришлось пересесть на общественный транспорт, так как подойти к своим машинам они не смогли.