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Кипящая лужа встретила жильцов дома в Купчино, спешивших на работу. Припаркованные машины для многих оказались недоступны

Трубу с горячей водой прорвало на Бухарестской улице

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Горячим стало утро для жителей дома 33, корпус 4, по Бухарестской улице. На выходе из дома их встречали пар и кипяток.

Как сообщают очевидцы 8 октября в социальных сетях, лужа кипятка разлилась у дома. Некоторым автомобилистам пришлось пересесть на общественный транспорт, так как подойти к своим машинам они не смогли.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», сообщение о дефекте по указанному адресу поступило в дежурную службу около часа ночи. Специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации аварии.

«В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщают в «Теплосети».

Окончание ремонтных работ запланировано на 16:00.

До этого времени тепло в дома будут доставлять путем замены теплоносителя.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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