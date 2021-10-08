Горячим стало утро для жителей дома 33, корпус 4, по Бухарестской улице. На выходе из дома их встречали пар и кипяток.
Как сообщают очевидцы 8 октября в социальных сетях, лужа кипятка разлилась у дома. Некоторым автомобилистам пришлось пересесть на общественный транспорт, так как подойти к своим машинам они не смогли.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети», сообщение о дефекте по указанному адресу поступило в дежурную службу около часа ночи. Специалисты компании оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации аварии.
«В зоне дефекта находились несколько автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — сообщают в «Теплосети».
Окончание ремонтных работ запланировано на 16:00.
До этого времени тепло в дома будут доставлять путем замены теплоносителя.