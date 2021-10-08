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Константин Симонов: «Словно смотришь в бинокль перевернутый…»

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Константин Симонов
Константин СимоновФото: ru.wikipedia.org / CC BY-SA 3.0 de
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Словно смотришь в бинокль перевернутый —

Все, что сзади осталось, уменьшено,

На вокзале, метелью подернутом,

Где-то плачет далекая женщина.

Снежный ком, обращенный в горошину, —
Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено
Мне жестокое зрение выдано.

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом приблизимся,
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение,
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.

1941 г.

Внук Константина Симонова признан иноагентом

2021 г.

Константин Симонов
Константин СимоновФото: ru.wikipedia.org / CC BY-SA 3.0 de
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

HomerMP
Эпик фейл путинского режима.
Евгений Литвинец
Эта страна не победила фашизм. Она его бережно донесла до 20-х годов 21-го века. И властям не терпится похвастаться таким достижением. Не путайте фашизм с нацизмом, нацизм только одна из конфессий фашизма.
AlexOzz
Главное - своим бы не стали раздавать сие почётное звание... Чтоб можно было отличить.
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