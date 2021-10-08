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Койки до горизонта: «Фонтанка» показывает павильон-гигант в «Ленэкспо», в который снова везут пациентов с коронавирусом

Седьмой павильон «Ленэкспо» возобновил прием пациентов с COVID-19

Седьмой павильон «Ленэкспо», рассчитанный на 1000 коек, возобновил прием пациентов с коронавирусом в Петербурге. Пока в нём развернуты четыре сотни коек, сообщили 8 октября в комитете по здравоохранению города.

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Фото: скриншот видео / комитет по здравоохранению
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«В 7-й павильон госпитализируют пациентов с лёгким и средним течением заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые не имеют возможности проходить лечение амбулаторно и соблюдать режим самоизоляции, среди них студенты и рабочие, проживающие в общежитиях, жители коммунальных квартир», — уточнили в комздраве.

Оказывать помощь пациентам в седьмом павильоне будут более 40 врачей, 60 медсестёр, свыше 30 сотрудников младшего медицинского персонала. «Семерка» впервые была открыта 25 апреля 2020 года, и за три волны коронавируса через неё прошли 5753 пациента.

комитет по здравоохранению

Как Петербург дошёл до расширения «Ленэкспо» и почему в крупнейших стационарах заканчиваются койки — читайте здесь.

Фото: скриншот видео / комитет по здравоохранению

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Комментарии (4)

Pilat
Хм...чую, крематорий снова захлебнется.
Но я надеюсь либералов это не остановит в их отрицании русских вакцин.
nuga
везут,общее понятие.раз нет базы данных,как в Штатах,Англии по последствиям вакцинации Ваерс,то подобное увеличение больных в кампанию вакцинации,подрывает остатки веры в эти эксперементальные жидкости. Что такое сляпал Гинцбург,что заболеваемость растет,вместо того,чтобы камнем вниз? Вполне достаточно привитых и переболевших,которые в сумме могут дать тот самый порог при респираторке,гриппе-50%,чтобы вирус давно выдохся,а не пасся два года .
asgard
рассадник. боксов как не было так и нет
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