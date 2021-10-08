«В 7-й павильон госпитализируют пациентов с лёгким и средним течением заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые не имеют возможности проходить лечение амбулаторно и соблюдать режим самоизоляции, среди них студенты и рабочие, проживающие в общежитиях, жители коммунальных квартир», — уточнили в комздраве.



Оказывать помощь пациентам в седьмом павильоне будут более 40 врачей, 60 медсестёр, свыше 30 сотрудников младшего медицинского персонала. «Семерка» впервые была открыта 25 апреля 2020 года, и за три волны коронавируса через неё прошли 5753 пациента.

