Петербургские школы планируют оснастить 3D-принтерами

Кроме того, к 20-летию концерна «Алмаз-Антей» планируется в следующем, 2022 году провести соревнования на кубок концерна по 3D-моделированию среди школьников выпускных классов в разных регионах страны.

Концерн «Алмаз-Антей» планирует расширить поставки 3D-принтеров в школы Петербурга. Как сообщил «Фонтанке» на полях X Международного петербургского газового форума заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей»» — директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников, программа поставки принтеров развивается совместно с правительством города.

В целом, создание 3D-принтеров — перспективное направление деятельности Северо-Западного регионального центра, подчеркнул Михаил Подвязников. Сейчас создана группа, которая занимается разработкой песчаного и металлического принтеров, в планах также керамический.

Напомним, что в июне 2021 года, на Петербургском международном экономическом форуме концерн «Алмаз-Антей» представил принтер «Гелиос-1», который сейчас выпускает Обуховский завод. На нем можно распечатать модель максимальным объемом 18 литров, в дальнейшем планируется разработать принтер с рабочей камерой объемом 36 литров. Сейчас он используется, главным образом, в образовательных учреждениях, а также возможна его эксплуатация на предприятиях малого бизнеса.

Как отметил Михаил Подвязников, в перспективе планируется довести долю гражданской продукции в общем объеме производства Северо-Западного центра до 30%.

