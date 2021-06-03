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В Петербурге начнут делать металлический, песчаный и керамический 3D-принтеры

Северо-Западный региональный центр Концерна «Алмаз-Антей» планирует расширить линейку выпускаемых предприятием 3D-принтеров. Об этом «Фонтанке» на Петербургском международном экономическом форуме сообщил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» — директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников.

В частности, в компании планируют запустить в производство металлический, песчаный и керамический 3D-принтеры.

«Мы пытаемся восполнить то, что российская промышленность пока не выпускает», — подчеркнул он.

На стенде предприятия на форуме представлен принтер «Гелиос-1», который сейчас выпускает Обуховский завод. Уровень локализации производства составляет 90%.

Фото: «Фонтанка.ру»
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На нем можно распечатать модель максимальным объемом 18 литров, в дальнейшем планируется разработать принтер с рабочей камерой объемом 36 литров. Сейчас он используется, главным образом, в образовательных учреждениях, а также возможна его эксплуатация на предприятиях малого бизнеса.

Фото: «Фонтанка.ру»

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