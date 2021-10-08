В Петербург едет партия «ЭпиВакКороны», а «КовиВак» пока не появится

Разнообразие вакцин в Петербурге в ближайшее время расширится за счет «ЭпиВакКороны», заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.



«Я знаю, что в течение предстоящей недели «КовиВак» у нас не появится. Но 11 октября запланирована отгрузка примерно 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Сейчас в Петербурге находятся более 800 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт», — рассказал Лисовец 8 октября на пресс-конференции в ТАСС.



Последняя поставка дефицитного «КовиВака» в Петербург была в августе.

