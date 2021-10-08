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В Петербург едет партия «ЭпиВакКороны», а «КовиВак» пока не появится

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Разнообразие вакцин в Петербурге в ближайшее время расширится за счет «ЭпиВакКороны», заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

«Я знаю, что в течение предстоящей недели «КовиВак» у нас не появится. Но 11 октября запланирована отгрузка примерно 50 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Сейчас в Петербурге находятся более 800 тысяч доз «Спутника V» и «Спутника Лайт», — рассказал Лисовец 8 октября на пресс-конференции в ТАСС.

Последняя поставка дефицитного «КовиВака» в Петербург была в августе.

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Комментарии (3)

teodor
Ура, ширево подвезли!
266138465
Эпиваком колоться вряд ли разумно. Информация о реальной эффективности есть только по Спутнику...........
Урус-Баши
Нелестных отзывов об этой вакцине множество. Положительных не нашёл. В этом существеннное отличие от Спутника (гам-ковид..) и КовиВак.
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