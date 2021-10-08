Яна Аршавина, 13-летняя дочь бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, приняла участие в телешоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Видео с ее первым выступлением опубликовали в социальных сетях 8 октября.
На звучную фамилию первым отреагировал член жюри Егор Дружинин.
— Яна, у вас такая фамилия, я не могу не спросить: родственники ли вы?
— Папа — футболист, а мама — телеведущая, — ответила Яна.
— Как папа относится к вашему занятию танцами?
— Отлично, поддерживает.
— Это хорошо. Мы твоего папу тоже в свое время поддерживали, но он не всегда оправдывал наши ожидания. Надеюсь, вы оправдаете точно.
В видеопрезентации юной участницы шоу также появилась ее мама — Юлия Барановская. Она рассказала, что Яне часто предлагали участвовать в разных проектах вместе с мамой, но девочка отказывалась. «Это ведь тебя приглашают, а не меня», — объясняла девочка.
«Это была инициатива Яны — танцевать. У меня были совсем другие планы. Но я кайфую от того, как она танцует, мне ужасно всё нравится. Я думаю, что папе тоже нравится, как она танцует. Но это вопрос, скорее, к ней. Я практически не общаюсь с ее папой», — рассказала Юлия Барановская.
По словам Яны, папа ее тоже поддерживает. «Он говорит: «Удачи, ты всех порвешь». Я очень люблю встречаться с ним, когда он в Москве. Мы встречаемся всей семьей — Артём, Арсений, я и папа», — рассказала девочка.
Яна говорит, что пришла на телешоу за опытом. «Конечно, хочется и победить, но в первую очередь я хочу получить здесь опыт», — подчеркнула она.
Барановская и Аршавин состояли в гражданском браке с 2003 по 2012 год. За это время телеведущая родила двух сыновей и дочь. В августе 2021 года стало известно, что Барановская продолжает судебные тяжбы с экс-супругом из-за размера алиментов, которые футболист выплачивает троим детям.