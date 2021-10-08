Яна Аршавина, 13-летняя дочь бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, приняла участие в телешоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Видео с ее первым выступлением опубликовали в социальных сетях 8 октября.



На звучную фамилию первым отреагировал член жюри Егор Дружинин.

— Яна, у вас такая фамилия, я не могу не спросить: родственники ли вы?

— Папа — футболист, а мама — телеведущая, — ответила Яна.

— Как папа относится к вашему занятию танцами?

— Отлично, поддерживает.



— Это хорошо. Мы твоего папу тоже в свое время поддерживали, но он не всегда оправдывал наши ожидания. Надеюсь, вы оправдаете точно.

В видеопрезентации юной участницы шоу также появилась ее мама — Юлия Барановская. Она рассказала, что Яне часто предлагали участвовать в разных проектах вместе с мамой, но девочка отказывалась. «Это ведь тебя приглашают, а не меня», — объясняла девочка.

«Это была инициатива Яны — танцевать. У меня были совсем другие планы. Но я кайфую от того, как она танцует, мне ужасно всё нравится. Я думаю, что папе тоже нравится, как она танцует. Но это вопрос, скорее, к ней. Я практически не общаюсь с ее папой», — рассказала Юлия Барановская.



По словам Яны, папа ее тоже поддерживает. «Он говорит: «Удачи, ты всех порвешь». Я очень люблю встречаться с ним, когда он в Москве. Мы встречаемся всей семьей — Артём, Арсений, я и папа», — рассказала девочка.

Яна говорит, что пришла на телешоу за опытом. «Конечно, хочется и победить, но в первую очередь я хочу получить здесь опыт», — подчеркнула она.

