МИД России анонсировал изменения правил въезда и выезда из страны

Министр иностранных дел России рассказал о подготовке «комплексного подхода» к пересечению границы РФ иностранцами во время пандемии.



«У нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации», — цитирует 8 октября Сергея Лаврова РИА Новости.



По его словам, процесс подготовки нововведений займет несколько месяцев. Российская сторона заинтересована в том, чтобы процесс был «прозрачным».



Президент России во время послания Федеральному собранию в апреле этого года заявил, что после снятия коронавирусных ограничений страна будет развивать туризм. «Чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию», — констатировал тогда Владимир Путин.

