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МИД России анонсировал изменения правил въезда и выезда из страны

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Министр иностранных дел России рассказал о подготовке «комплексного подхода» к пересечению границы РФ иностранцами во время пандемии.

«У нас сейчас по поручению президента Министерство внутренних дел готовит такой транспарентный комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации», — цитирует 8 октября Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, процесс подготовки нововведений займет несколько месяцев. Российская сторона заинтересована в том, чтобы процесс был «прозрачным».

Президент России во время послания Федеральному собранию в апреле этого года заявил, что после снятия коронавирусных ограничений страна будет развивать туризм. «Чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию», — констатировал тогда Владимир Путин.

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Комментарии (3)

lenaF
Ну-ну, развивайте дальше. Интересно будет посмотреть, кто поедет в наш скромный чумной барак (китайцы, американцы и немцы, которые до пандемии составляли большинство внешних туристов, в ближайшие 2 года не собираются от слова "совсем", судя по отзывам принимающих турфирм), и кто нас к себе впустит, кроме стран, сильно зависящих от массового российского туризма. Хотя на условиях сдачи прц-теста в аэропорту по прибытии в страну назначения и обязательного 5-дневного карантина за свой счет можно в принципе впускать даже с поддельным сертификатом вакцинации, если продумать логистику перемещения из аэропорта до места прохождения карантина.
kukuruzza
А с гастерами что будет? Больше или меньше? Или они на экскурсии на овощебазы ходить будут?
hedgehog_
импортозамещенный такой министр. и парусски не говорим и по нерусски не спикаем
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