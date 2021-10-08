ЦБ просит банки рассказать о борьбе с подозрительными переводами с карты на карту

Как сообщает 8 октября «Коммерсантъ», ЦБ разослал участникам рынка запросы о необходимости предоставить данные по выявлению дроперских операций. В том числе требуется указать ограничения и лимиты по ним, параметры их мониторинга, способы выявления, механизмы контроля таких платежей. Кроме того, ЦБ хочет получить реестр операций и суммы комиссий по таким операциям.



В Центробанке заявили, что не планируют минимизировать объем таких транзакций. Информация запрашивается у участников рынка, чтобы изучить их деятельность, выявить лучшие практики и при необходимости подготовить на их основе рекомендации банкам.



Однако для отдельных игроков рынка запрос ЦБ стал поводом вообще отказаться от переводов с карты на карту граждан. РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона») приняла решение перестать оказывать такую услугу на всех интернет-страницах. Финансовые организации, отказываясь от подобных переводов, лишаются одного из источников комиссионного дохода.



Эксперты отмечают, что альтернативой могут стать переводы через организованную ЦБ Систему быстрых платежей. Регулятору гораздо проще контролировать через нее движение средств. Пока она набирает популярность, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы с блокировкой «подозрительных» карт.

