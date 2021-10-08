FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

ЦБ просит банки рассказать о борьбе с подозрительными переводами с карты на карту

Банк России запросил у российских банков информацию по выявлению дроперских операций, имея в виду подозрительные переводы с карты на карту. В неофициальных беседах регулятор советует максимально сократить такие платежи. Некоторые банки уже отказались от них полностью.

5
Печать

Как сообщает 8 октября «Коммерсантъ», ЦБ разослал участникам рынка запросы о необходимости предоставить данные по выявлению дроперских операций. В том числе требуется указать ограничения и лимиты по ним, параметры их мониторинга, способы выявления, механизмы контроля таких платежей. Кроме того, ЦБ хочет получить реестр операций и суммы комиссий по таким операциям.

В Центробанке заявили, что не планируют минимизировать объем таких транзакций. Информация запрашивается у участников рынка, чтобы изучить их деятельность, выявить лучшие практики и при необходимости подготовить на их основе рекомендации банкам.

Однако для отдельных игроков рынка запрос ЦБ стал поводом вообще отказаться от переводов с карты на карту граждан. РНКО «Платежный центр» (оператор платежной системы «Золотая корона») приняла решение перестать оказывать такую услугу на всех интернет-страницах. Финансовые организации, отказываясь от подобных переводов, лишаются одного из источников комиссионного дохода.

Эксперты отмечают, что альтернативой могут стать переводы через организованную ЦБ Систему быстрых платежей. Регулятору гораздо проще контролировать через нее движение средств. Пока она набирает популярность, но в дальнейшем могут возникнуть проблемы с блокировкой «подозрительных» карт.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

LiChaBaTa
Скорее бы ЦБ закрутил бы гайки и мы все радостно перешли на наличку, как в старые добрые.)
f0ntan
А кто переводит с карты на карту по номеру карты, если за этот перевод взимается комиссия? А при переводе в системе СБП по номеру телефона комиссии нет. Кстати, я перевожу в рамках СБП с одной своей карты на другую. Что здесь подозрительного, чего ЦБ опасается?
266295555
Может быть просто на федеральном уровне ограничить сумму перевода с карты одного человека на карту другого, в пределах определенной суммы
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний