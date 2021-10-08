Теннисисту Энди Маррею вернули украденное обручальное кольцо

История с пропажей обручального кольца хорошо закончилась для трёхкратного победителя теннисных турниров Большого шлема Энди Маррея. Как написал теннисист в своем инстаграме, ему вернули украденные вещи.



«Верите ли, кольцо и кроссовки вернулись домой! Хотя обувь по-прежнему ужасно пахнет», — заявил Маррей.

