Теннисисту Энди Маррею вернули украденное обручальное кольцо

История с пропажей обручального кольца хорошо закончилась для трёхкратного победителя теннисных турниров Большого шлема Энди Маррея. Как написал теннисист в своем инстаграме, ему вернули украденные вещи.
«Верите ли, кольцо и кроссовки вернулись домой! Хотя обувь по-прежнему ужасно пахнет», — заявил Маррей.
Спортсмена обокрали на турнире в американском Индиан-Уэллсе. После тренировки он оставил под машиной кроссовки, в которых занимался весь день. Вскоре он вспомнил, что во время тренировки привязал свое обручальное кольцо к шнуркам. Когда он вернулся за кольцом, кроссовок на месте не оказалось.