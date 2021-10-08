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Теннисисту Энди Маррею вернули украденное обручальное кольцо

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История с пропажей обручального кольца хорошо закончилась для трёхкратного победителя теннисных турниров Большого шлема Энди Маррея. Как написал теннисист в своем инстаграме, ему вернули украденные вещи.

«Верите ли, кольцо и кроссовки вернулись домой! Хотя обувь по-прежнему ужасно пахнет», — заявил Маррей.

Спортсмена обокрали на турнире в американском Индиан-Уэллсе. После тренировки он оставил под машиной кроссовки, в которых занимался весь день. Вскоре он вспомнил, что во время тренировки привязал свое обручальное кольцо к шнуркам. Когда он вернулся за кольцом, кроссовок на месте не оказалось.

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