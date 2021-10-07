Британского теннисиста Энди Маррея обокрали на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Как написал сам спортсмен, после тренировки он оставил под машиной кроссовки, в которых занимался весь день.
Вскоре он вспомнил, что во время тренировки привязал свое обручальное кольцо к шнуркам. Когда он вернулся за кольцом, кроссовок на месте не оказалось.
«Да, знаю, что я идиот, и теперь это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Каким должно быть вознаграждение за возврат?» — написал Маррей в своем Instagram.
Энди Маррей — трехкратный чемпион турниров «Большого шлема».