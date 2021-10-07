Британского теннисиста Энди Маррея обокрали на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Как написал сам спортсмен, после тренировки он оставил под машиной кроссовки, в которых занимался весь день.



Вскоре он вспомнил, что во время тренировки привязал свое обручальное кольцо к шнуркам. Когда он вернулся за кольцом, кроссовок на месте не оказалось.