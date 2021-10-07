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У британского теннисиста Энди Маррея украли кроссовки, к которым было привязано обручальное кольцо

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Британского теннисиста Энди Маррея обокрали на турнире в американском Индиан-Уэллсе. Как написал сам спортсмен, после тренировки он оставил под машиной кроссовки, в которых занимался весь день.

Вскоре он вспомнил, что во время тренировки привязал свое обручальное кольцо к шнуркам. Когда он вернулся за кольцом, кроссовок на месте не оказалось.

«Да, знаю, что я идиот, и теперь это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Каким должно быть вознаграждение за возврат?» — написал Маррей в своем Instagram.

Энди Маррей — трехкратный чемпион турниров «Большого шлема».

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Комментарии (2)

shushu
А в сумке теннисной карманы для чего? Зачем он кольцо к кроссовкам привязал???
265947515
Может он в теннис и неплохо играет, не знаю но, взрослеть то тоже надо.
Уровень первоклашки - сменку слямзили! Как ему права на машину выдавали? Или как у нас - подарили?
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