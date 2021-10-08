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Россиянин подобрал «бесхозные» люксовые часы на пункте досмотра в Пулково. Теперь ему грозит лишение свободы

В аэропорту Пулково мужчина похитил у иностранки часы стоимостью около миллиона рублей

Житель Челябинской области присвоил себе дорогие часы интуристки, обронившей дорогой аксессуар в Пулково.

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Как сообщили «Фонтанке» 8 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские раскрыли кражу наручных часов стоимостью около миллиона рублей. Ранее к правоохранителям обращалась иностранка, которая заявила, что аксессуар пропал на пункте досмотра в аэропорту.

Позже силовикам удалось установить, что злоумышленник — 22-летний житель Челябинской области, официально не трудоустроенный. Оказалось, что молодой человек проходил предполетную проверку вместе с пострадавшей — он заметил дорогое украшение на полу и присвоил его себе.

Позже пути героев истории разошлись — иностранка отправилась в родную страну, а россиянин — в Челябинск. Уже по прибытии в аэропорт личные вещи мужчины досмотрели стражи порядка, там и нашли пропавшие часы.

Следствием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по признакам преступления по 158-й статье УК РФ (кража).

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