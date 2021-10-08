KIA на Ленсовета сбил 10-летнюю девочку, переезжавшую дорогу на самокате на зеленый

Полиция Московского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала школьница. Она угодила под машину на «зебре».



Как сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 7 октября в 19:05 на перекрестке улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина 60-летний петербуржец на автомобиле KIA Ceed при повороте направо сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Третьеклассница передвигалась на самокате на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила сотрясение и перелом. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.