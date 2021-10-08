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KIA на Ленсовета сбил 10-летнюю девочку, переезжавшую дорогу на самокате на зеленый

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Полиция Московского района Петербурга проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала школьница. Она угодила под машину на «зебре».

Как сообщает 8 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 7 октября в 19:05 на перекрестке улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина 60-летний петербуржец на автомобиле KIA Ceed при повороте направо сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Третьеклассница передвигалась на самокате на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила сотрясение и перелом. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.

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Комментарии (24)

f0ntan
Кто пишет, что велосипедисты и самокатчики - это пешеходы, а не водители, и на всех переходах должны спешиваться, объясните, по какой логике власти на Фонтанке сделали велодорожку с правой стороны, со стороны воды, а не с левой, со стороны домов? Если велосипедист едет по этой велодорожке и доезжает до очередного моста, допустим, до Аничкова, как он должен форсировать Невский? Пешеходный переход через Невский только с левой стороны, со стороны домов. По мосту с правой стороны по движению по набережной пешеходного перехода нет. А направо, на мост, к тому же, еще поворачивают с Фонтанки машины. И такой велотупик возникает перед каждым мостом через Фонтанку. Потому я постоянно на Фонтанке вижу велосипедистов, которые едут по пешеходному тротуару вдоль домов, а не по велодорожке у воды. С этой стороны они могут спешиваться и переходить дорогу на всех перекрестках. К тому же, велодорожка с правой стороны у воды мешает туристическим автобусам
killbeachtrash
По моему опыту сбитого пешехода виновата будет девочка. Управляла самокатом с превышением скорости, неадекватна вела себя за рулем, каталась во всех направлениях по проезжей части и сама наехала на машину. По крайней мере со мной в результате расследования появилось именно такое. Россия. Девочке выздоровления. Родителям приготовиться и не удивляться.
DenZol
Жалко. Но родителям стоит объяснить ребёнку, что это переход, а не переезд. Научить азам ПДД.
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