Петербуржец дорого заплатит за оправдание расстрела мусульман в Новой Зеландии

Суд в Петербурге оштрафовал оправдавшего теракт в Новой Зеландии под новостью в соцсети.



1-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Константина Алексеева, оправдавшего расстрел мусульман в Новой Зеландии. Неаккуратный комментарий под новостью в соцсети больно ударит по карману мужчины. Об этом 8 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Центр «Э» пришёл в гости к петербуржцу в апреле. Поводом стал прошлогодний комментарий Алексеева к заметке РИА Новости о теракте в мечетях Новой Зеландии, в ходе которого были убиты больше 50 человек. Со своей учетной записи в паблике новостного агентства он оправдал действия террористов. На суде мужчина свою вину признал полностью.

