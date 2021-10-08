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Петербуржец дорого заплатит за оправдание расстрела мусульман в Новой Зеландии

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Суд в Петербурге оштрафовал оправдавшего теракт в Новой Зеландии под новостью в соцсети.

1-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Константина Алексеева, оправдавшего расстрел мусульман в Новой Зеландии. Неаккуратный комментарий под новостью в соцсети больно ударит по карману мужчины. Об этом 8 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Центр «Э» пришёл в гости к петербуржцу в апреле. Поводом стал прошлогодний комментарий Алексеева к заметке РИА Новости о теракте в мечетях Новой Зеландии, в ходе которого были убиты больше 50 человек. Со своей учетной записи в паблике новостного агентства он оправдал действия террористов. На суде мужчина свою вину признал полностью.

Военный суд исследовал в заседании приговор Верховного суда Новой Зеландии от 27 августа 2020, которым Брентон Таррант признан виновным и осужден за совершение террористического акта. Напомним, ему был вынесен самый строгий приговор в истории страны — пожизненное тюремное заключение без права досрочного освобождения.

Суд назначил Алексееву наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

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Комментарии (8)

265863625
Не читал его коммент, но уверен, что человек просто высказал свое мнение, пусть глупое и не обдуманное, но на которое он в полной мере имеет право, особенно на фоне новостных лент о происшествиях с участием всяких мигрантов иной веры. Страшно становится жить в стране где давно забыли, что такое свобода слова, скоро только на кухнях шопотом будем своим мнением с близкими делиться...
Дмитрий Кондрашов
Разве российский суд признал произошедшее в Новой Зеландии терактом?! Эшники совсем сдурели, дармоеды чёртовы?
Гражданкa
военный суд??
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