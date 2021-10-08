Корь победили. США возобновляют эвакуацию афганцев

Правительство США возобновило эвакуацию афганцев. Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на директора оперативного управления транспортного командования вооруженных сил США генерал-майора Кори Мартина.
Он напомнил, что операцию приостановили, потому что у эвакуируемых афганцев обнаружили корь. Всем поставили прививки от кори, свинки и краснухи, и после трехнедельного карантина эвакуацию возобновили.
По словам Мартина, коммерческие воздушные суда, зафрахтованные либо госдепартаментом, либо минобороны США, скоро начнут перевозить эвакуируемых «на ежедневной основе».