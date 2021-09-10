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США временно не принимают афганских беженцев из-за кори

Соединенные Штаты временно перестали принимать беженцев из Афганистана, потому что у четырех из них диагностировали корь. Об этом 10 августа сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что рейсы из Афганистана приостановлены по просьбе CDC — Центров по контролю и профилактике заболеваний. Сейчас заболевшие беженцы находятся на карантине, врачи проверяют круг контактных лиц.

Как ранее писала «Фонтанка», в ООН готовятся к полумиллиону афганских беженцев при пессимистичном сценарии. Заместитель верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев Келли Клементс отметила, что «бегство иногда является не только крайней мерой, но и единственным вариантом, который остается у людей, чтобы выжить и пользоваться основными правами человека».

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Комментарии (1)

Piter Russo
Есть другое мнение, что это предлог оставить в Афганистане, что бы беженцы выбирались сами если смогут... и не в США, а в Европу, среднюю Азию, а то вдруг еще и террористы просочатся.
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