США временно не принимают афганских беженцев из-за кори

Соединенные Штаты временно перестали принимать беженцев из Афганистана, потому что у четырех из них диагностировали корь. Об этом 10 августа сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.



Она уточнила, что рейсы из Афганистана приостановлены по просьбе CDC — Центров по контролю и профилактике заболеваний. Сейчас заболевшие беженцы находятся на карантине, врачи проверяют круг контактных лиц.



Как ранее писала «Фонтанка», в ООН готовятся к полумиллиону афганских беженцев при пессимистичном сценарии. Заместитель верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев Келли Клементс отметила, что «бегство иногда является не только крайней мерой, но и единственным вариантом, который остается у людей, чтобы выжить и пользоваться основными правами человека».

