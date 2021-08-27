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ООН допускает наплыв 500 тысяч беженцев из Афганистана при пессимистичном сценарии

Полмиллиона человек в общей сложности могут покинуть Афганистан в поисках убежища по итогам текущего года. Такую оценку даёт Организация Объединенных Наций, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на AFP.

«В количественном отношении мы готовимся к около 500 000 новых беженцев в регионе. Это самый пессимистический сценарий», — заявила, заместитель Верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев Келли Клементс.

Она напомнила, что более 2,2 миллиона афганцев уже размещены в Иране и Пакистане и что «бегство иногда является не только крайней мерой, но и единственным вариантом, который остается у людей, чтобы выжить и пользоваться основными правами человека».

Пока «значительного» исхода граждан Афганистана из страны не наблюдается, отметила Клементс, но, как показала практика, ситуация может развиваться стремительно.

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