ООН допускает наплыв 500 тысяч беженцев из Афганистана при пессимистичном сценарии

Полмиллиона человек в общей сложности могут покинуть Афганистан в поисках убежища по итогам текущего года. Такую оценку даёт Организация Объединенных Наций, сообщает французский журнал Le Point со ссылкой на AFP.

«В количественном отношении мы готовимся к около 500 000 новых беженцев в регионе. Это самый пессимистический сценарий», — заявила, заместитель Верховного комиссара Агентства ООН по делам беженцев Келли Клементс.

Она напомнила, что более 2,2 миллиона афганцев уже размещены в Иране и Пакистане и что «бегство иногда является не только крайней мерой, но и единственным вариантом, который остается у людей, чтобы выжить и пользоваться основными правами человека».