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Угар и зомби. Жителей Казахстана обошли ряженые спасатели, чтобы творчески рассказать об отравлении газом

В Казахстане спасатели провели необычный ликбез про угарный газ

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Печать

К жителям Казахстана массово нагрянули зомби, чтобы рассказать, что их печи могут быть опасны. Это были загримированные сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, которые решили творчески подойти к профилактике отравления угарным газом.

Как написали 7 октября в Instagram-аккаунте ведомства, зомби символизировали людей, отравившихся из-за неправильного использования печей. «При работе с населением бывает трудно объяснить словами, как серьезно нужно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и костюмы», — пояснили в ДЧС.

В ведомстве рассказали, что за прошлый отопительный период в регионе пострадали от угарного газа 90 человек, а с начала этого — отравились уже трое. Креативным ликбезом спасатели не ограничились: еще они проверили концентрацию газа в домах с помощью газоанализатора.

Использованием жутких образов в работе ранее отличилась красноярская полиция. В конце августа ведомство выпустило хоррор-ролик под названием «Не все монстры носят костюмы» — там появляются разные чудовища, но гвоздем программы становятся вовсе не они.

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