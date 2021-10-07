К жителям Казахстана массово нагрянули зомби, чтобы рассказать, что их печи могут быть опасны. Это были загримированные сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, которые решили творчески подойти к профилактике отравления угарным газом.



Как написали 7 октября в Instagram-аккаунте ведомства, зомби символизировали людей, отравившихся из-за неправильного использования печей. «При работе с населением бывает трудно объяснить словами, как серьезно нужно отнестись к проблеме отравления угарным газом, поэтому в ход пошли наглядные примеры и костюмы», — пояснили в ДЧС.

