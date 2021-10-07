FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
72.29р83.61р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Если раньше, то ничего страшного». Академик рассказал, когда мужчине лучше зачать ребенка после COVID-19

В РАН назвали оптимальный срок для зачатия ребенка после перенесенного COVID-19

6
Печать

Мужчине, который переболел коронавирусом, лучше всего будет зачать ребенка через три месяца после болезни. Об этом 7 октября сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.

«Мы считаем, что три месяца — оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного», — сказал специалист.

По словам академика, COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, однако этот вопрос пока мало изучен. При этом он отметил, что, по данным ученых, в первые три-четыре месяца после коронавируса организм меняется, специалисты надеются, что после этого срока человек приходит в норму.

Ранее сотрудники НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова провели исследование и выяснили, что вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Alex_D
А после гриппа? А после простой простуды?
266081655
Зачать-то может любой.. А вот вырастить и воспитать достойного человека дано немногим....
261847251
- Скажите доктор, а я после болезни смогу играть на скрипке?
- Конечно сможете!
- Ух-ты - круто! А до болезни не мог!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний