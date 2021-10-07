«Если раньше, то ничего страшного». Академик рассказал, когда мужчине лучше зачать ребенка после COVID-19

Мужчине, который переболел коронавирусом, лучше всего будет зачать ребенка через три месяца после болезни. Об этом 7 октября сообщил РИА Новости академик РАН, заведующий кафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова Дмитрий Пушкарь.



«Мы считаем, что три месяца — оптимальный срок, абсолютно. Если получится раньше, то ничего страшного», — сказал специалист.



По словам академика, COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, однако этот вопрос пока мало изучен. При этом он отметил, что, по данным ученых, в первые три-четыре месяца после коронавируса организм меняется, специалисты надеются, что после этого срока человек приходит в норму.

