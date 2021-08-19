Ученые впервые изучили, как «Спутник V» влияет на женское и мужское половое здоровье

Как сообщили в Минздраве, впервые в России провели крупное исследование, посвященное изучению влияния отечественной вакцины «Спутник V» на репродуктивное здоровье мужчин и женщин фертильного возраста.
«В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», — рассказало ведомство в своем телеграм-канале.
Тем не менее там отметили, что это пока предварительные результаты.