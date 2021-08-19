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Ученые впервые изучили, как «Спутник V» влияет на женское и мужское половое здоровье

Вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию у мужчин и женщин, считают специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова. Предварительные выводы их исследования 19 августа озвучило Министерство здравоохранения РФ.

Как сообщили в Минздраве, впервые в России провели крупное исследование, посвященное изучению влияния отечественной вакцины «Спутник V» на репродуктивное здоровье мужчин и женщин фертильного возраста.

«В исследование включено 200 женщин и 200 мужчин. По полученным данным, основанным на лабораторных и инструментальных обследованиях участников исследования, вакцинация не оказывает негативного и повреждающего влияния на репродуктивную систему. Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», — рассказало ведомство в своем телеграм-канале.

Тем не менее там отметили, что это пока предварительные результаты.

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Комментарии (8)

Skazochny
проверить бы их диссертации ... учёные на букву х.
Набеглов
Какое авторитетное исследование. Если мужское половое здоровье ограничивается сперматогенезом, то эти ученые ни разу в жизни не занимались сексом.
265961685
реально исследовать этот вопрос практически невозможно. Необходимо (как минимум) иметь полный анамнез условно-подопытных, знать все их "болячки"+вредные факторы жизни, влияющие на репродуктивные способности до вакцинации, а потом исследовать улучшение/ухудшение всех аспектов репродуктивной функции (в том числе, к примеру, способность яйцеклетки к оплодотворению) длительный период (не менее года) после прививки.
ну и кто согласится стать подопытным, пардон муа?
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