В Волгоградской области для пенсионеров без прививки от коронавируса ввели режим самоизоляции

Для пенсионеров в Волгоградской области ввели режим самоизоляции. Попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр и получить услуги МФЦ могут лишь те, кто сделал прививку от COVID-19.



В четверг, 7 октября, власти региона внесли изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». С 12 октября для людей старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции. Исключение составляют те, кто получил активный иммунитет от инфекции. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на администрацию области.

