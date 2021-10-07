В Волгоградской области для пенсионеров без прививки от коронавируса ввели режим самоизоляции

Для пенсионеров в Волгоградской области ввели режим самоизоляции. Попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр и получить услуги МФЦ могут лишь те, кто сделал прививку от COVID-19.
В четверг, 7 октября, власти региона внесли изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». С 12 октября для людей старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции. Исключение составляют те, кто получил активный иммунитет от инфекции. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на администрацию области.
«С 18 октября: спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией», — объяснили региональные власти, отметив, что мера не касается несовершеннолетних.
По сведениям администрации, МФЦ будут принимать очно лишь тех посетителей, которые сделали прививку от коронавируса, имеют актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболели инфекцией менее полугода назад. В санатории и турбазы гостей будут принимать на тех же условиях.