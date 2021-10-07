FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Волгоградской области для пенсионеров без прививки от коронавируса ввели режим самоизоляции

3
Печать

Для пенсионеров в Волгоградской области ввели режим самоизоляции. Попасть в спортзал, салоны красоты, кинотеатр и получить услуги МФЦ могут лишь те, кто сделал прививку от COVID-19.

В четверг, 7 октября, власти региона внесли изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности». С 12 октября для людей старше 65 лет, а также для лиц с хроническими заболеваниями вводится режим самоизоляции. Исключение составляют те, кто получил активный иммунитет от инфекции. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на администрацию области.

«С 18 октября: спортивно-оздоровительные организации, бассейны, аквапарки, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, концертные организации, дома культуры, площадки для проведения выставочных мероприятий и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан; салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, фитнес-центры и иные подобные объекты продолжат свою работу при условии оказания услуг гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим не более чем 6 месяцев назад коронавирусной инфекцией», — объяснили региональные власти, отметив, что мера не касается несовершеннолетних.

По сведениям администрации, МФЦ будут принимать очно лишь тех посетителей, которые сделали прививку от коронавируса, имеют актуальный отрицательный ПЦР-тест или переболели инфекцией менее полугода назад. В санатории и турбазы гостей будут принимать на тех же условиях.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Можно пенсии урезать, чтобы простимулировать к вакцинации
Павел Михайлов
Вот после таких постановлений, когда пенсионерам запретили даже гулять по улице, старики и стали массово умирать. Иммунитет упал, плановой мед помощи они тоже были лишены.
Kot Piter
Потихоньку начинается "концлагерь". 😐
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний