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Котенок с улицы Осипенко. В Воронежском зоопарке у верблюда на спине уснул пушистый постоялец

Котенок уснул на спине у верблюда в зоопарке Воронежа

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В Воронежском зоопарке маленький котенок нашел себе необычное место для отдыха. Он свернулся клубочком на спине у верблюда, которого соседство, видимо, не смутило.

Видео с животными опубликовало 7 октября издание «Воронежские новости». На кадрах видно, как котенок устраивается поудобнее на горбу верблюда, а тот не обращает на это никакого внимания.

Автор: Воронежские новости / YouTube

Ранее «Фонтанка» писала об амурской тигрице Виоле, которая поселилась в Ленинградском зоопарке. Юная хищница отменно ест — по 5 килограммов мяса в день — и активно познает окружающий мир.

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