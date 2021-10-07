В Воронежском зоопарке маленький котенок нашел себе необычное место для отдыха. Он свернулся клубочком на спине у верблюда, которого соседство, видимо, не смутило.
Видео с животными опубликовало 7 октября издание «Воронежские новости». На кадрах видно, как котенок устраивается поудобнее на горбу верблюда, а тот не обращает на это никакого внимания.
Автор: Воронежские новости / YouTube
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