Амурская тигрица Виола пополнила кошачьи ряды в Ленинградском зоопарке и поселилась по соседству с тигром Амадеем. В Петербург она прибыла из Красноярского края.



Как сообщают 23 сентября на странице Ленинградского зоопарка «ВКонтакте», Виола прибыла из зоопарка Зеленогорска еще в августе, но сначала находилась на карантине, проходила ветеринарные обследования и адаптировалась к новой среде. Теперь же она заняла свой вольер. 5 октября тигрице исполнится год, так что она еще малышка: взрослыми тигры становятся в 3–4 года. Работники зоопарка отмечают, что Виола — любопытная, здоровая и активная самочка с отменным аппетитом: в день она съедает по 5 кг свежего мяса.