Шины подорожали за последний год
Росстат сообщил, что в сентябре автомобильные шины подорожали на 3,4% по сравнению с августом. Таким образом, средняя по России цена одной шины месяц назад была на уровне 3 365 рублей, а год назад — 2 964 рубля. Рост составил 13,5%, и это только средняя температура по больнице.
Отдельные марки в магазинах прибавили в цене до 50%
По оценкам производителей и продавцов автомобильных товаров, еще до начала сезона смены летней резины на зимнюю шины подорожали на 20 — 25%. В отдельных розничных магазинах с учетом наценки цены выросли на треть и выше. Клиенты, которых интересуют конкретные марки, например Yokohama и Pirelli, могут заплатить на 50% больше, чем год назад.
Почему так происходит
Шины дорожают, потому что растут цены на сырье и материалы для их изготовления в странах-экспортерах, транспортные расходы на сырье и готовую продукцию. Кроме того, бизнесу добавило хлопот введение обязательной маркировки шин и покрышек в России с 1 ноября 2020 года. Все это вместе сделало продажу шин не самым выгодным занятием, и предприниматели пытаются не потерять прибыль, а в идеале — нарастить.
Что будет дальше
Сырье и материалы для производства шин и сейчас продолжают дорожать, а значит, цены на покрышки неминуемо продолжат расти. Кроме того, из-за введения маркировки количество игроков на рынке сократилось. Те, кто остался, не упустят шанса поднять цены, насколько это возможно, и заработать максимальную прибыль. Ничего личного, просто бизнес!
Покупать и не переобувать
Несмотря на то, что осень еще радует петербуржцев солнцем, стоит о покупке зимних шин стоит задуматься уже сейчас — пока за ними не выстраиваются очереди, — а переобуть потом.