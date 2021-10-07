Петербуржца заподозрили в распространении детского порно. Сейчас он объясняется в СК

Следователи в Приозерске задержали ранее судимого петербуржца, который подозревается в распространении детской порнографии в интернете. Возбуждено уголовное дело, сообщает 7 октября пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.



По версии следствия, 49-летний мужчина публиковал запретные видео в соцсетях. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. СК просит суд заключить петербуржца под стражу.

Ранее в Петербурге был отправлен под домашний арест мужчина, подозреваемый в педофилии. Следствие считает, что он пытался познакомиться с 11-летней девочкой на Малой Посадской улице. Он демонстрировал юной собеседнице эротические картинки со смартфона и предлагал перевести общение в интимную плоскость. В суде мужчина заявил, что «всё происходящее — это какая-то ошибка».