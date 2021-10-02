В Петербурге суд отправил домой подозреваемого в педофилии. С ним не ушла 11-летняя школьница

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 2 октября следствие попросило суд отправить под стражу Алексея Светлова, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Согласно материалам дела, 28 сентября Светлов попытался свести знакомство с девочкой на Малой Посадской улице. В половине девятого утра он демонстрировал юной собеседнице эротические картинки со смартфона и предлагал перевести общение в интимную плоскость.

Задержанный по подозрению в педофилии назвал предъявленное ошибкой и пообещал сотрудничать со следствием. Петроградский районный суд Петербурга отправил его домой заботиться о матери.

По информации «Фонтанки», девочке 11 лет. О странном прохожем с непристойными предложениями полицейским через два дня после случившегося сообщил отец. Утром 1 октября оперативники поджидали у работы на улице Куйбышева 39-летнего начальника производства компании, которая занимается информационными технологиями и телерадиокоммуникацией.



У мужчины изъяли телефон, ноутбук, четыре флеш-накопителя. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовное дело, обвинение фигуранту не предъявлено.



Светлов заявил, что готов сотрудничать со следствием, но с девочкой, как утверждает, сексуальные темы не обсуждал. «Пояснил, что всё происходящее — это какая-то ошибка, вменяемых деяний он не совершал», — уточнили в пресс-службе позицию подозреваемого.

Мужчина попросил не отправлять его под стражу, а ограничиться домашним арестом: в трёшке в центре города осталась мать-инвалид, которая находится на его иждивении.



Прокурор решил не оставлять недееспособную женщину без заботы и обеспечения, суд поддержал. Светлова определили под домашний арест до 30 ноября.

