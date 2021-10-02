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В Петербурге суд отправил домой подозреваемого в педофилии. С ним не ушла 11-летняя школьница

Суд избрал меру пресечения петербуржцу, которому вменяют непристойный разговор с девочкой

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Задержанный по подозрению в педофилии назвал предъявленное ошибкой и пообещал сотрудничать со следствием. Петроградский районный суд Петербурга отправил его домой заботиться о матери.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 2 октября следствие попросило суд отправить под стражу Алексея Светлова, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Согласно материалам дела, 28 сентября Светлов попытался свести знакомство с девочкой на Малой Посадской улице. В половине девятого утра он демонстрировал юной собеседнице эротические картинки со смартфона и предлагал перевести общение в интимную плоскость.

По информации «Фонтанки», девочке 11 лет. О странном прохожем с непристойными предложениями полицейским через два дня после случившегося сообщил отец. Утром 1 октября оперативники поджидали у работы на улице Куйбышева 39-летнего начальника производства компании, которая занимается информационными технологиями и телерадиокоммуникацией.

У мужчины изъяли телефон, ноутбук, четыре флеш-накопителя. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовное дело, обвинение фигуранту не предъявлено.

Светлов заявил, что готов сотрудничать со следствием, но с девочкой, как утверждает, сексуальные темы не обсуждал. «Пояснил, что всё происходящее — это какая-то ошибка, вменяемых деяний он не совершал», — уточнили в пресс-службе позицию подозреваемого.

Мужчина попросил не отправлять его под стражу, а ограничиться домашним арестом: в трёшке в центре города осталась мать-инвалид, которая находится на его иждивении.

Прокурор решил не оставлять недееспособную женщину без заботы и обеспечения, суд поддержал. Светлова определили под домашний арест до 30 ноября.

Ему запрещено покидать квартиру, звонить по телефону, писать письма и выходить в Интернет. Круг общения ограничен роднёй, адвокатом и следователем.

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Комментарии (16)

265055770
Странный заголовок. "С ним не ушла..." А должна была уйти?
BobCat2
Подошёл на улице, демонстрировал фотки и надеялся этим завлечь на интим? Он либо де… глупый человек (чего не скажешь по должности), либо что-то в изложенной версии не озвучено.
Михаил Петров-Водкин
По решению суда сразу понятно, что хороший человек, держащий мазу за Путина и осуждающий Навального.
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