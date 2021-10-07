FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Петербуржцы вызвали ОМОН из-за подозрительных игрушек. Бомб в плюшевом мишке и рации не нашли

0
Печать

В Красногвардейском районе Петербурга искали бомбы. Местные жители вызвали Росгвардию из-за подозрительных игрушек. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Беспокойство горожан вызвали лежащие на ступенях около дома 58 по улице Коммуны плюшевый медведь и рация. Около 15 часов на место прибыли специалисты ОМОНа. Они осмотрели игрушки и убедились, что опасности нет.

ПоделитьсяПоделиться

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который сообщил о своем «похищении». Оказалось, что «шутник» находился в федеральном розыске. Теперь его ждет долгое общение с полицией.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний