В Красногвардейском районе Петербурга искали бомбы. Местные жители вызвали Росгвардию из-за подозрительных игрушек. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.
Беспокойство горожан вызвали лежащие на ступенях около дома 58 по улице Коммуны плюшевый медведь и рация. Около 15 часов на место прибыли специалисты ОМОНа. Они осмотрели игрушки и убедились, что опасности нет.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который сообщил о своем «похищении». Оказалось, что «шутник» находился в федеральном розыске. Теперь его ждет долгое общение с полицией.