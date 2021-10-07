«Алло, полиция? Меня похитили». В Петербурге мужчина в розыске сам себя задержал

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербурге и области, около 4.30 утра в квартире дома на Дальневосточном проспекте ворвался спецназ. Его вызвали после заявки от гражданина о похищении. Однако в квартире нашли лишь нетрезвого заявителя. Он признался, что просто похулиганил.



Его доставили в один из отделов полиции Невского района, где выяснилось, что мужчина находится в розыске за кражу. И его давно ищет в Вологодской области местная полиция.



Сотрудники МВД Петербурга передали информацию о найденном коллегам из 35-го региона.

