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«Алло, полиция? Меня похитили». В Петербурге мужчина в розыске сам себя задержал

На Дальневосточном мужчина сообщил о похищении

Сотрудники Росгвардии рано утром выехали на срочную заявку от полиции о похищении. История оказалась с двойным дном.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербурге и области, около 4.30 утра в квартире дома на Дальневосточном проспекте ворвался спецназ. Его вызвали после заявки от гражданина о похищении. Однако в квартире нашли лишь нетрезвого заявителя. Он признался, что просто похулиганил.

Его доставили в один из отделов полиции Невского района, где выяснилось, что мужчина находится в розыске за кражу. И его давно ищет в Вологодской области местная полиция.

Сотрудники МВД Петербурга передали информацию о найденном коллегам из 35-го региона.

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Комментарии (1)

Brightness
Понаехала всякая шваль в город. Когда уже мы будем жить спокойно? Все преступники, должники прячутся в Москве и Питере, как послушаешь так все приезжие. Может пора уже направлять вагонами обратно, пускай свои регионы с колен поднимают.
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