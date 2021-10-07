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Индия открывается для иностранных туристов

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Власти Индии приняли решение открыть страну для иностранцев с 15 октября.

«Новые туристические визы будут с 15 октября выдаваться иностранцам, прибывающим в Индию чартерными рейсами», — сообщается 7 октября на сайте МИД страны.

С 15 ноября в Индию будут пускать и людей, прибывающих регулярными рейсами. На каких условиях будет осуществляться въезд, власти пока не сообщают.

Из-за COVID-19 действие всех индийских виз было приостановлено в прошлом году. Правительство также закрыло страну для международных поездок, чтобы сдержать распространение пандемии.

В Индии выявили 33,9 миллиона случаев коронавируса. Россия возобновила авиасообщение с Индией 27 января.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
А что так рано открывают? А еще не успел испугаться индийской ковидной чёрной плесенью. Которой все уши прожужжали в прошлом месяце.
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