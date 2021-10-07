Индия открывается для иностранных туристов

Власти Индии приняли решение открыть страну для иностранцев с 15 октября.



«Новые туристические визы будут с 15 октября выдаваться иностранцам, прибывающим в Индию чартерными рейсами», — сообщается 7 октября на сайте МИД страны.



С 15 ноября в Индию будут пускать и людей, прибывающих регулярными рейсами. На каких условиях будет осуществляться въезд, власти пока не сообщают.



Из-за COVID-19 действие всех индийских виз было приостановлено в прошлом году. Правительство также закрыло страну для международных поездок, чтобы сдержать распространение пандемии.

