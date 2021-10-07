Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении Новикова под стражу. Срок меры — до 5 декабря. Следующим будет рассматриваться ходатайство СК об аресте гендиректора компании «Северо-Западный инжиниринг» Максима Горелова. Об этом 7 октября сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу суда.
Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали мужчин 6 октября. Обоим вменяют мошенничество в особо крупном размере. Дело касается работ по концессии на реконструкцию Ладожского водовода, в материалах фигурирует сумма, превышающая 500 млн рублей.
ООО «Северо-Запад Инжиниринг» — сторона концессии от 2016 года на реконструкцию изношенного водовода, питающего часть Всеволожского района Ленобласти. Вторую сторону в концессии в 2019-м заняла Ленинградская область, до этого ее занимали муниципалы.
Узнать больше о масштабе личности Новикова и его бизнесе, чьи деловые успехи начались после избрания в 2008 году президентом Дмитрия Медведева, можно на «Фонтанке».
Басманный суд Москвы арестовал владельца «Росинжиниринга» Дмитрия Новикова
Владелец компании «Росинжиниринг» Дмитрий Новиков пробудет в изоляторе в течение ближайших двух месяцев
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении Новикова под стражу. Срок меры — до 5 декабря. Следующим будет рассматриваться ходатайство СК об аресте гендиректора компании «Северо-Западный инжиниринг» Максима Горелова. Об этом 7 октября сообщает 47news, ссылаясь на пресс-службу суда.