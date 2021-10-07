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Пожар на Энергетиков видно из центра. Очевидцы говорят о взрывах, но о пострадавших данных нет

Днем в четверг загорелся ангар одного из автосервисов в Красногвардейском районе. Клубы дыма от него пугают горожан

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Фото: «Фонтанка.ру»
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Пожар начался на территории автосервиса AVTO Paradise около 14:00. Его точный адрес: Партизанская улица, дом 23, корпус 2. Там подтвердили «Фонтанке», что горит именно у них, но подробностей рассказывать не стали.

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Размер горящего ангара — 20 на 40 метров. Он весь внутри объят пламенем.

Читатели «Фонтанки» из разных районов города сразу же стали присылать зловещие фотографии огромного столба дыма, поднимающегося над городом. Его видно почти отовсюду.

Тем временем пожарные отчитались, что тушат пожар по второму рангу. На месте работали 19 единиц техники и 88 человек личного состава.

Фото: «Фонтанка.ру»

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