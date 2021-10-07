Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту крупного пожара на Партизанской, 23/2. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.

«На место происшествия выехал прокурор Красногвардейского района Роман Данилов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.



Ранее «Фонтанка» писала, что на Партизанской горит ангар, в котором расположен автосервис. Сотрудник организации подтвердил информацию, но не смог сказать, с чего всё началось. Пожар тушат по второму номеру сложности.

