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На горящий автосервис в Петербурге выехал смотреть районный прокурор. Организована проверка

В Петербурге прокуратура начала проверку по факту пожара на Партизанской

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Прокуратура Красногвардейского района организовала проверку по факту крупного пожара на Партизанской, 23/2. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ведомства.

прокуратура Петербурга

«На место происшествия выехал прокурор Красногвардейского района Роман Данилов. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Партизанской горит ангар, в котором расположен автосервис. Сотрудник организации подтвердил информацию, но не смог сказать, с чего всё началось. Пожар тушат по второму номеру сложности.

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Комментарии (1)

265947515
"выехал смотреть районный прокурор" я думал пожар тушить надо, а это оказывается представление. Поглядят, обменяются впечатлениями от просмотренного и в буфет, как в театре.
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