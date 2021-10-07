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Мишустин утвердил правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами

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Правительство РФ утвердило правила обеспечения вакцинами частных клиник, где россияне смогут привиться бесплатно. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба кабмина.

Там напомнили, что с 1 октября в России вступил в силу закон, согласно которому граждане могут бесплатно делать прививки не только в государственных, но и частных клиниках, работающих по системе ОМС.

«Придя в такую клинику, человек сможет привиться от заболеваний, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Это, в частности, грипп, корь, пневмококк и другие. У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что речь также идет о вакцинах против гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.

Вакцинами такие клиники будет обеспечивать государство. Новое постановление правительства утверждает порядок организации этой работы. Отмечается, что он будет таким же, как и для государственных клиник.

Ранее Мишустин заявил, что в России будет создан национальный каталог штаммов вирусов. Ученые смогут использовать его при разработке вакцин.

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Комментарии (2)

Гражданкa
что, прям бесплатно? или с предварительным платным осмотром местного терапевта?
nuga
нацкаталог вирусов для россиян,звучит зловеще.
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