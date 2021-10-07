Мишустин утвердил правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами

Правительство РФ утвердило правила обеспечения вакцинами частных клиник, где россияне смогут привиться бесплатно. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба кабмина.



Там напомнили, что с 1 октября в России вступил в силу закон, согласно которому граждане могут бесплатно делать прививки не только в государственных, но и частных клиниках, работающих по системе ОМС.



«Придя в такую клинику, человек сможет привиться от заболеваний, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Это, в частности, грипп, корь, пневмококк и другие. У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

