Мишустин утвердил правила обеспечения частных клиник бесплатными вакцинами

Правительство РФ утвердило правила обеспечения вакцинами частных клиник, где россияне смогут привиться бесплатно. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба кабмина.
Там напомнили, что с 1 октября в России вступил в силу закон, согласно которому граждане могут бесплатно делать прививки не только в государственных, но и частных клиниках, работающих по системе ОМС.
«Придя в такую клинику, человек сможет привиться от заболеваний, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Это, в частности, грипп, корь, пневмококк и другие. У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Уточняется, что речь также идет о вакцинах против гриппа, туберкулёза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.
Вакцинами такие клиники будет обеспечивать государство. Новое постановление правительства утверждает порядок организации этой работы. Отмечается, что он будет таким же, как и для государственных клиник.
Ранее Мишустин заявил, что в России будет создан национальный каталог штаммов вирусов. Ученые смогут использовать его при разработке вакцин.