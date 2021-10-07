Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос об общероссийских мерах по стимулированию вакцинации.
«На федеральном уровне — нет», — цитирует Дмитрия Пескова 7 октября РИА Новости.
По его словам, у регионов при этом есть свои «коронавирусные полномочия», чтобы «выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов».
Песков добавил, что важно привить как можно больше людей.
Председатель Кремля ранее посетовал, что уровень вакцинации в стране до сих пор «недостаточный».
Кремль не планирует меры по стимуляции населения к вакцинации на федеральном уровне
Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос об общероссийских мерах по стимулированию вакцинации.