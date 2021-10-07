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Кремль не планирует меры по стимуляции населения к вакцинации на федеральном уровне

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Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос об общероссийских мерах по стимулированию вакцинации.

«На федеральном уровне — нет», — цитирует Дмитрия Пескова 7 октября РИА Новости.

По его словам, у регионов при этом есть свои «коронавирусные полномочия», чтобы «выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов».

Песков добавил, что важно привить как можно больше людей.

Председатель Кремля ранее посетовал, что уровень вакцинации в стране до сих пор «недостаточный».

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Комментарии (8)

lenaF
Было бы нелогично стимулировать на федеральном уровне вакцинацию и одновременно на том же уровне награждать орденами людей, которые по телевизору призывают людей ни в коем случае не вакцинироваться, а лечиться святой водой.
Не вижу ни одной причины, по которой государство российское могло бы сейчас быть заинтересовано в вакцинации населения страны от вируса COVID 19. Разве что международный имидж страны, но для его создания можно нарисовать любые цифирки.
Guest1234
Конечно, Кремль не планирует. Зачем им, чтобы их ассоциировали с чем-то непопулярным? Пусть главы регионов сделают грязное дело, потом, в случае недовольства, посадят их, всего и делов-то. Механизм отработан. Скрепы - вечны: царь хороший, бояре плохие.
Paul3390
Может - заодно пояснит почему мы на первом месте по смертности в Европе?
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