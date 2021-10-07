В Петербурге задержали белоруса по делу о краже нефрита и бус у китайца. Антиквариата у него не нашли

В Петербурге полицейские задержали того, кто, возможно, лишил нефрита, шкатулок и бус на 2 млн рублей иностранца.



Как сообщили 7 октября «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины седьмого вечера в Петербурге задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в крупной краже из квартиры на Московском проспекте, где проживал гражданин Китая.



О пропаже вещей на 1,7 млн рублей иностранец заявил, как писала «Фонтанка», в мае этого года.



По словам пострадавшего, пока он отсутствовал с 1 апреля по 19 мая, вор вынес из жилища юбилейные монеты СССР, три нефритовых камня общим весом около семи килограммов, несколько антикварных металлических шкатулок, золотой браслет и янтарные бусы, три металлические вазы, а также три пары новых женских кроссовок, сумку, чемодан и кошельки марки Gucci и Coach.

