В Петербурге задержали белоруса по делу о краже нефрита и бус у китайца. Антиквариата у него не нашли

В Петербурге полицейские задержали того, кто, возможно, лишил нефрита, шкатулок и бус на 2 млн рублей иностранца.
Как сообщили 7 октября «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины седьмого вечера в Петербурге задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в крупной краже из квартиры на Московском проспекте, где проживал гражданин Китая.
О пропаже вещей на 1,7 млн рублей иностранец заявил, как писала «Фонтанка», в мае этого года.
По словам пострадавшего, пока он отсутствовал с 1 апреля по 19 мая, вор вынес из жилища юбилейные монеты СССР, три нефритовых камня общим весом около семи килограммов, несколько антикварных металлических шкатулок, золотой браслет и янтарные бусы, три металлические вазы, а также три пары новых женских кроссовок, сумку, чемодан и кошельки марки Gucci и Coach.
Тогда же по факту кражи возбудили уголовное дело по четвертой части 158 статьи УК РФ (кража). Сумму ущерба оценили в
По данным «Фонтанки», задержанный мужчина находится на территории России нелегально, официально не трудоустроен.
Похищенное у него не нашли.