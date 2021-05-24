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7 килограммов нефрита, женские кроссовки и янтарные бусы. В Петербурге обокрали гражданина Китая

Из квартиры гражданина Китая в Петербурге унесли 7 килограммов нефрита

Полиция Адмиралтейского района ищет вора, который обокрал квартиру иностранца почти на 2 млн рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая, заявление о краже из квартиры на Московском проспекте 31-летний гражданин Китая принес в полицию накануне около 3 ночи. По предварительной информации, мужчина сообщил, что отсутствовал в помещении, которое снимает на третьем этаже шестиэтажного дома № 75, с 1 апреля по 19 мая. Когда он вернулся, то увидел, что всё в квартире перевернуто. Из нее исчезли юбилейные монеты СССР, три нефритовых камня общим весом 7 килограммов, несколько антикварных металлических шкатулок, золотой браслет и янтарные бусы, а также три пары новых женских кроссовок, сумка, чемодан и кошелек марки Gucci.

Сумму ущерба иностранец оценил в 1 млн 700 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Гражданин Китая прибыл в Петербург с частным визитом в январе 2020 года и имеет вид на жительство в РФ до конца 2021 года.

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Комментарии (1)

Norge
Нефритовая пещера цела и то радость, чем он тут занимался?
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