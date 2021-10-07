Проверяющие нашли в петербургских электричках всего 15 безмасочников

Порядка
Помимо петербургских вокзалов, сотрудники СЗППК совместно с транспортной полицией также проверили пригородные поезда сообщением Санкт-Петербург — Луга — Санкт-Петербург. В них, как утверждают в компании, выявили лишь 15 антимасочников. По всем случаям возбуждены административные дела.
В то же время в пригородном поезде Дно — Псков в соседнем регионе было зафиксировано 100-процентное использование пассажирами средств индивидуальной защиты, отметили в СЗППК, пообещав проводить аналогичные рейды и на других направлениях.
Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до конца октября.