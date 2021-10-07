FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Проверяющие нашли в петербургских электричках всего 15 безмасочников

В СЗППК сообщили, что масочный режим на петербургских вокзалах соблюдают порядка 90 % пассажиров

17
Печать

Порядка 90 % пассажиров петербургских и областных электричек соблюдают масочный режим. Об этом по итогам рейда, проведённого на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах Петербурга, сообщили 7 октября в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Помимо петербургских вокзалов, сотрудники СЗППК совместно с транспортной полицией также проверили пригородные поезда сообщением Санкт-Петербург — Луга — Санкт-Петербург. В них, как утверждают в компании, выявили лишь 15 антимасочников. По всем случаям возбуждены административные дела.

В то же время в пригородном поезде Дно — Псков в соседнем регионе было зафиксировано 100-процентное использование пассажирами средств индивидуальной защиты, отметили в СЗППК, пообещав проводить аналогичные рейды и на других направлениях.

Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до конца октября.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

sweepers
в одном вагоне чтоли только проверяли - пересчитывали?
Cashmare
жаль за враньё не сажают
Buka
смешно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний