Проверяющие нашли в петербургских электричках всего 15 безмасочников

Порядка 90 % пассажиров петербургских и областных электричек соблюдают масочный режим. Об этом по итогам рейда, проведённого на Балтийском, Витебском и Финляндском вокзалах Петербурга, сообщили 7 октября в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.



Помимо петербургских вокзалов, сотрудники СЗППК совместно с транспортной полицией также проверили пригородные поезда сообщением Санкт-Петербург — Луга — Санкт-Петербург. В них, как утверждают в компании, выявили лишь 15 антимасочников. По всем случаям возбуждены административные дела.

