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Фура задавила мужчину неподалеку от пешеходного перехода на «Коле»

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Тяжелое ДТП произошло поздним вечером среды, 6 октября, на федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Под колесами грузовика погиб пешеход.

Как сообщает 7 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около 22:10 на 37-м километре автодороги Р-21 «Кола» автомобиль Scania с полуприцепом, двигаясь от Кировска к Петербургу, сбил 57-летнего мужчину, переходившего дорогу. По предварительным данным «Фонтанки», ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода, но в зоне его видимости. За рулем грузовика был 61-летний житель Новгородской области, а машина принадлежит фирме, занимающейся грузоперевозками.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Погибший зарегистрирован в Петербурге. Он был в темной одежде без светоотражающих элементов.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

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