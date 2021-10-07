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Под Самарой столкнулись автобус и две машины. Двое погибли, семеро пострадали

В Самарской области произошло смертельное ДТП с автобусом

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В Самарской области 6 октября произошла авария с автобусом, которая унесла жизни двоих человек. Прокуратура проводит проверку, сообщает 7 октября РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

По данным МЧС, около девяти вечера по Москве на трассе «Урал» столкнулись автобус и два автомобиля. В результате аварии погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии из машины. Шестерым пассажирам автобуса оказали помощь на месте, еще одного увезли в больницу.

Всего в автобусе, который следовал из Краснодара в Уфу, находилось 27 человек, детей там не было. Причины ДТП пока неизвестны.

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