ФАС отказала «Авито» в покупке ЦИАН. Объединение могло бы занять более половины рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании «Авито» в ходатайстве о приобретении интернет-сервисов, в число которых входит ЦИАН. Объединение компаний могло повлечь за собой образование доминирующего субъекта и ограничение конкуренции на рынке.
«В ФАС России поступило ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ". Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. <…> Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделкам», — гласит запись, опубликованная на сайте антимонопольного регулятора 6 октября.
По результатам исследования ФАС, в результате сделки компании могли бы занять более 50% рынка. Вероятно, из-за этого повышение цен на услуги досок объявлений «Авито» и ЦИАН затронуло бы как физлиц, так и профессиональных участников.
Отметим, ежемесячная аудитория ЦИАН составляет приблизительно 21 млн уникальных пользователей. На «Авито», по данным на апрель 2021-го, заходят 41,4 млн человек, при этом 56% из них открывают раздел «Авито Недвижимость».