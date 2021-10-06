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ФАС отказала «Авито» в покупке ЦИАН. Объединение могло бы занять более половины рынка

ФАС отказала «Авито» в приобретении ЦИАН

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании «Авито» в ходатайстве о приобретении интернет-сервисов, в число которых входит ЦИАН. Объединение компаний могло повлечь за собой образование доминирующего субъекта и ограничение конкуренции на рынке.

«В ФАС России поступило ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ". Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. <…> Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделкам», — гласит запись, опубликованная на сайте антимонопольного регулятора 6 октября.

По результатам исследования ФАС, в результате сделки компании могли бы занять более 50% рынка. Вероятно, из-за этого повышение цен на услуги досок объявлений «Авито» и ЦИАН затронуло бы как физлиц, так и профессиональных участников.

Отметим, ежемесячная аудитория ЦИАН составляет приблизительно 21 млн уникальных пользователей. На «Авито», по данным на апрель 2021-го, заходят 41,4 млн человек, при этом 56% из них открывают раздел «Авито Недвижимость».

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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