ФАС отказала «Авито» в покупке ЦИАН. Объединение могло бы занять более половины рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании «Авито» в ходатайстве о приобретении интернет-сервисов, в число которых входит ЦИАН. Объединение компаний могло повлечь за собой образование доминирующего субъекта и ограничение конкуренции на рынке.



«В ФАС России поступило ходатайство ООО "Авито Холдинг" о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ". Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру. Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. <…> Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделкам», — гласит запись, опубликованная на сайте антимонопольного регулятора 6 октября.

