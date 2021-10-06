Через приложение «Госуслуги Авто» теперь можно проверить историю автомобиля

Минцифры РФ расширило функционал мобильного приложения «Госуслуги Авто». Теперь с его помощью можно предъявлять СТС на машину, которой водитель управляет по доверенности, проверять историю автомобиля и подавать заявления на регистрацию авто и замену водительских прав.
Как сообщается 6 октября на сайте министерства, чтобы иметь возможность предъявлять СТС на автомобиль, доверенный для управления, автовладелец в своем приложении «Госуслуги Авто» должен указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и номер водительского удостоверения того, кому он доверяет управление своей машиной, а также срок, на который передает управление. У водителя, в свою очередь, на госуслугах тоже должен быть введен номер водительского удостоверения. Тогда «Госуслуги Авто» подтянут эти данные, и свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет предъявить инспектору ГИББ в виде QR-кода.
Приложение также позволяет просматривать историю автомобиля или скачать выписку на него из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Для этого нужно ввести VIN-номер, номер кузова или шасси машины.
Помимо этого, через «Госуслуги Авто» теперь можно записаться на регистрацию транспортного средства и на замену водительских прав по истечении срока их действия.
Минцифры России запустило приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме в сентябре 2021 года. С его помощью автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Однако обязанность иметь при себе бумажный вариант СТС это не снимает, и, пока идет эксперимент, инспекторы вправе попросить водителя предъявить оригинал документа. Тестирование технологии продлится до конца года.