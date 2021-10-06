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Через приложение «Госуслуги Авто» теперь можно проверить историю автомобиля

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Фото: Минцифры РФ
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Минцифры РФ расширило функционал мобильного приложения «Госуслуги Авто». Теперь с его помощью можно предъявлять СТС на машину, которой водитель управляет по доверенности, проверять историю автомобиля и подавать заявления на регистрацию авто и замену водительских прав.

Как сообщается 6 октября на сайте министерства, чтобы иметь возможность предъявлять СТС на автомобиль, доверенный для управления, автовладелец в своем приложении «Госуслуги Авто» должен указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и номер водительского удостоверения того, кому он доверяет управление своей машиной, а также срок, на который передает управление. У водителя, в свою очередь, на госуслугах тоже должен быть введен номер водительского удостоверения. Тогда «Госуслуги Авто» подтянут эти данные, и свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет предъявить инспектору ГИББ в виде QR-кода.

Приложение также позволяет просматривать историю автомобиля или скачать выписку на него из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Для этого нужно ввести VIN-номер, номер кузова или шасси машины.

Помимо этого, через «Госуслуги Авто» теперь можно записаться на регистрацию транспортного средства и на замену водительских прав по истечении срока их действия.

Минцифры России запустило приложение «Госуслуги Авто» в пилотном режиме в сентябре 2021 года. С его помощью автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода. Однако обязанность иметь при себе бумажный вариант СТС это не снимает, и, пока идет эксперимент, инспекторы вправе попросить водителя предъявить оригинал документа. Тестирование технологии продлится до конца года.

Фото: Минцифры РФ

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Комментарии (2)

Devis
Как обычно!
Одно добавили - другое сломали.
Данные на машину невозможно получить из базы ГИБДД!
А до этого "улучшения" всё работало.
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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на ле.карствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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