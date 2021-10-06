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Эрмитаж одним роликом подлил масла в костёр войны чайлдфри и «яжматерей». Досталось и смотрителям

Государственный Эрмитаж, сам того не желая, спровоцировал своей публикацией интернет-битву между любителями детей и искателями покоя.

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Ролик с гуляющим по залам папой и его малышом был опубликован 6 октября и сразу же собрал массу негативных комментариев.

«Берите детей в музей», — с таким посылом был сделан пост. Но далеко не все этот призыв поддержали. Комментарии восхищённых затерялись среди возмущения.


«Зачем? Испортить настрой другим посетителям?»

«С малышами такого возраста идите, пожалуйста, на площадку или зовите родственников в помощь. Малыши однажды вырастут, и их, осознанных, можно будет взять с собой окультуриться. Музей никуда не денется».

«И что он ходит, ничего не понимает, ему это вообще не интересно. А я не собираюсь ходить и смотреть под ноги, чтобы на кого-то не наступить».

«Зачем? Чтобы они там кричали? Люди едут в музей наслаждаться картинами. Посидеть, походить, посмотреть. Получить удовольствие. Зачем нам детей слушать? Их ор? Вот лет с семи можно с детьми, но не с такими малышами».

Пост в Instagram Эрмитажа пользователи назвали провокационным. Смотрителям музея тоже досталось.

«Ходила в музей с детьми 5 и 7 лет, так каждый сотрудник в зале шипел на детей, что громко говорили».

«А у меня огромная просьба к Эрмитажу — обучите своих сотрудников пожилого возраста в залах не бояться детей! На моего любознательного ребёнка 6,5 лет набрасывались чуть ли не в каждом зале, хотя он просто был в восторге от шедевров».

Летом, напомним, петербуржцы возмущались купанию голых малышей в фонтанах Летнего сада.

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Комментарии (2)

Noisymouse
Помнится, раньше, прежде чем ступить на эрмитажную лестницу, бахилы надевали. А крупногабаритные кошелки в гардеробе оставляли. А с сумкой на колесах, клетчатыми баулами и чемоданами теперь тоже можно?
Mimic
Никогда не видел, чтобы в музеях дети мешали посетителям.
Большая часть, скорее, с жалостью смотрит на уставших детей, которых родители продолжают таскать по музею, потому что сделать уже ничего нельзя, и домой уйти, "не досмотрев программу", жалко.
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