«Берите детей в музей», — с таким посылом был сделан пост. Но далеко не все этот призыв поддержали. Комментарии восхищённых затерялись среди возмущения.





«Зачем? Испортить настрой другим посетителям?»



«С малышами такого возраста идите, пожалуйста, на площадку или зовите родственников в помощь. Малыши однажды вырастут, и их, осознанных, можно будет взять с собой окультуриться. Музей никуда не денется».



«И что он ходит, ничего не понимает, ему это вообще не интересно. А я не собираюсь ходить и смотреть под ноги, чтобы на кого-то не наступить».



«Зачем? Чтобы они там кричали? Люди едут в музей наслаждаться картинами. Посидеть, походить, посмотреть. Получить удовольствие. Зачем нам детей слушать? Их ор? Вот лет с семи можно с детьми, но не с такими малышами».



Пост в Instagram Эрмитажа пользователи назвали провокационным. Смотрителям музея тоже досталось.



«Ходила в музей с детьми 5 и 7 лет, так каждый сотрудник в зале шипел на детей, что громко говорили».



«А у меня огромная просьба к Эрмитажу — обучите своих сотрудников пожилого возраста в залах не бояться детей! На моего любознательного ребёнка 6,5 лет набрасывались чуть ли не в каждом зале, хотя он просто был в восторге от шедевров».



Летом, напомним, петербуржцы возмущались купанию голых малышей в фонтанах Летнего сада.

