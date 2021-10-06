В «Ленэкспо» вводят в бой павильон-гигант на 1000 пациентов

Как рассказали «Фонтанке» 6 октября в Госпитале для ветеранов войн, для начала в павильоне развернут 400 коек, с возможностью расширения. Он будет принимать легких пациентов. В прошлые подъемы заболеваемости это часто были студенты, живущие в общежитиях, и жители коммунальных квартир, которые не могут изолироваться на время болезни. «Семерку» последние пациенты покинули 12 августа.



В госпитале продолжает работать пятый павильон, который принимает и среднетяжелых и тяжелых пациентов. На его 295 койках лежат уже 245 больных.



Временный стационар на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» впервые был развернут в апреле 2020 года. В первую волну — с апреля по август 2020 года в «Ленэкспо» прошли лечение 1743 пациента, во вторую волну — с 5 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года — 4511 пациентов с коронавирусной инфекцией. В весенне-летний период 2021 года через седьмой павильон госпиталя прошли еще 1834 петербуржца.

