«Добавлены койки в уже развёрнутых учреждениях. По 50–100 коек», — рассказали в комздраве «Фонтанке» 6 октября.



Тем временем в петербургских больницах с ковидом и пневмониями уже находятся 5 889 пациентов. За сутки поступило 437 человек. 550 лежат в реанимации, а 249 подключены к ИВЛ. В госпитале «Ленэкспо» — 245 пациентов, ещё 629 — в пансионате «Заря». Кроме этого 26 921 петербуржец находится на амбулаторном лечении.



Первично вакцинированы за сутки в Петербурге 3 220 человек. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 6 877. Всего с начала прививочной кампании в городе полностью привиты 1,7 млн жителей. В запасе ещё 888 тысяч доз.



Как писала «Фонтанка», в Петербурге обсуждают расширение госпиталя в «Ленэкспо» из-за четвёртой волны, а с 7 октября запускают новые койки в Александровской больнице.

