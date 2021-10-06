В Красногвардейском районе Петербурга начали испытывать инновационные трубы из стеклопластика и стеклопластика с базальтом. Как рассказали «Фонтанке» 6 октября в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», 10-метровые участки композитных труб диаметром 100 мм установили в подвале одного из домов на Новочеркасском проспекте.



Экспериментальные материалы легче стали, а при этом их прочность в 20 раз выше обычных. При этом теплопроводность базальтовых труб, по данным производителей, в 150 раз меньше стали, поэтому потеря тепла сократится на 50%.

