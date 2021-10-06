В Красногвардейском районе Петербурга начали испытывать инновационные трубы из стеклопластика и стеклопластика с базальтом. Как рассказали «Фонтанке» 6 октября в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», 10-метровые участки композитных труб диаметром 100 мм установили в подвале одного из домов на Новочеркасском проспекте.
Экспериментальные материалы легче стали, а при этом их прочность в 20 раз выше обычных. При этом теплопроводность базальтовых труб, по данным производителей, в 150 раз меньше стали, поэтому потеря тепла сократится на 50%.
«ТЭК одним из первых на Северо-Западе обкатывает технологию стеклопластиковых труб, которые при грамотной эксплуатации могут прослужить без дефектов и ремонта в 3 — 6 раз дольше стальных — до 50 лет», — сказал гендиректор предприятия Иван Болтенков, который осмотрел пробные участки.
Как уточнили в ГУП «ТЭК СПб», испытание новых труб проводится в рамках стратегии на импортозамещение. Тестируемые образцы изготовили пермская компания ООО «Торговый дом «Базальтовые трубы» и красноярская компания ООО «Синтез».
Ранее о том, что городу нужны трубы с наибольшим сроком службы, на заседании правительства по старту отопительного сезона заявлял губернатор Александр Беглов.