После похищения из-за неудачного свидания суд в Петербурге отправил в изолятор двоих

Красногвардейский райсуд вынес постановления об избрании мер в отношении Дилшода Гоибова и Бобура Бободжонова. Их обвиняют в похищении 52-летней женщины, которая отказала одному из них во взаимности.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 октября, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обоих в СИЗО до 3 декабря.



Как писала «Фонтанка», мужчин задержали 4 октября после того, как в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на Пейзажной улице двое напали на парковке на женщину, избили её и затолкали в машину. Через некоторое время похищенной удалось выбраться из машины на АЗС в Курортном районе и обратиться за помощью к сотрудникам. Машину, которая уехала с заправки, нашли вечером того же дня на Гражданском проспекте.

