FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

После похищения из-за неудачного свидания суд в Петербурге отправил в изолятор двоих

Красногвардейский суд арестовал двоих обвиняемых в похищении петербурженки

0
Печать

Красногвардейский райсуд вынес постановления об избрании мер в отношении Дилшода Гоибова и Бобура Бободжонова. Их обвиняют в похищении 52-летней женщины, которая отказала одному из них во взаимности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 6 октября, суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обоих в СИЗО до 3 декабря.

Как писала «Фонтанка», мужчин задержали 4 октября после того, как в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на Пейзажной улице двое напали на парковке на женщину, избили её и затолкали в машину. Через некоторое время похищенной удалось выбраться из машины на АЗС в Курортном районе и обратиться за помощью к сотрудникам. Машину, которая уехала с заправки, нашли вечером того же дня на Гражданском проспекте.

Как выяснили в полиции, причиной похищения стала неразделенная любовь. Женщина после переписки лишь раз встретилась с одним из обвиняемых, а потом месяц игнорировала его звонки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний