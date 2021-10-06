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Подкоптился унитаз. Посмотрите на последствия хлопка в квартире на Ржевке

Газовщики показали последствия хлопка на Рябовском шоссе

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Пресс-служба «ПетербургГаза» поделилась фотографиями из квартиры на Рябовском шоссе в Петербурге, где 6 октября произошел хлопок.

Сперва может показаться, что последствия явные — развороченная стена сразу бросается в глаза. Но, как уточнили в газораспределительной организации, дырка над дверной коробкой — следы ремонта и незаконной перепланировки. Получается, что из-за хлопка в квартире вылетели окна (на фото не попали) и закоптилась крышка унитаза.

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Ранее «Фонтанка» сообщала, что хлопок произошел в совмещенном помещении ванной и кухни. По предварительным данным, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования, техническое обслуживание которого проводилось 1 марта 2021 года.

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Комментарии (4)

Штиль
Перепланировки без знаний проекта и оборудования чреваты происшествиями и опасны для соседей.
killbeachtrash
Вместо газа в колонку воду, вместо воды унитаз Газ. Совсем плохо с головой у человека от просмотра телеканалов вкупе с пандемией.
DEMOMON
Это был сероводород. У чела пукан бомбанул.
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