Пресс-служба «ПетербургГаза» поделилась фотографиями из квартиры на Рябовском шоссе в Петербурге, где 6 октября произошел хлопок.
Сперва может показаться, что последствия явные — развороченная стена сразу бросается в глаза. Но, как уточнили в газораспределительной организации, дырка над дверной коробкой — следы ремонта и незаконной перепланировки. Получается, что из-за хлопка в квартире вылетели окна (на фото не попали) и закоптилась крышка унитаза.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что хлопок произошел в совмещенном помещении ванной и кухни. По предварительным данным, были нарушены правила эксплуатации газового оборудования, техническое обслуживание которого проводилось 1 марта 2021 года.