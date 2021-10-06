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Полиция прошлась по общежитиям Петербурга и прокатила в автозаках четыре сотни мигрантов

Порядка 400 мигрантов собрала полиция в территориальных отделах после очередного профилактического рейда по выявлению нелегалов. Иностранцев искали в общежитиях, на рынках и на стройках. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Четыре сотни человек развезли по территориальным отделам. Проверка показала, что несколько десятков рабочих находились в России нелегально. В отношении них возбуждены административные дела.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

«По результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет», — заявили в полицейском главке.

С 1 октября МВД имеет право депортировать нелегалов, которые не успели легализовать свое право пребывания на территории страны.

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Комментарии (1)

Annonym
Еще раз повторю для Ботов МВД , ФСБ ,ФСО , УФМС или хз чьй боты мониторят Сообщения и Комментарий в соц сетях и СМИ .

Но вы Лучше петроградский Район проверьте , Слабо Сытный Рынок Дворы на Камменностровском Проспекте , Управляющие Компаний Района или что Петроградский Район стал место Где мигрантам можно Все а местный жители которые если случится Нападение такого Этноса еще и Виновными окажутся за то что защищали имущество что у них при Себе .
Я Бы на месте Редакций вашей отправил бы в УФМС Запрос когда тотально и Глобально с Привлечением ОМОН Проверялся тот же самый Сытный Рынок насколько я знаю ни разу с 2005 Года и по сей день .
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