Четыре сотни человек развезли по территориальным отделам. Проверка показала, что несколько десятков рабочих находились в России нелегально. В отношении них возбуждены административные дела.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
«По результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в центр содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы Российской Федерации с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет», — заявили в полицейском главке.
С 1 октября МВД имеет право депортировать нелегалов, которые не успели легализовать свое право пребывания на территории страны.