Еще раз повторю для Ботов МВД , ФСБ ,ФСО , УФМС или хз чьй боты мониторят Сообщения и Комментарий в соц сетях и СМИ .



Но вы Лучше петроградский Район проверьте , Слабо Сытный Рынок Дворы на Камменностровском Проспекте , Управляющие Компаний Района или что Петроградский Район стал место Где мигрантам можно Все а местный жители которые если случится Нападение такого Этноса еще и Виновными окажутся за то что защищали имущество что у них при Себе .

Я Бы на месте Редакций вашей отправил бы в УФМС Запрос когда тотально и Глобально с Привлечением ОМОН Проверялся тот же самый Сытный Рынок насколько я знаю ни разу с 2005 Года и по сей день .