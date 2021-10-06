Спикер ЗакСа не смог сказать, кто оплатил банкет депутатов с Бегловым и главой горизбиркома

Спикер петербургского парламента Александр Бельский подтвердил журналистам, что в конце прошлой недели депутаты провели вечер в правительственной резиденции К-2. Однако, как сообщает корреспондент «Фонтанки», не смог сказать, за чей счёт был банкет.



«Прием губернатора, он действительно был, но за чей счёт — я не знаю. Губернатор поздравил избранных депутатов», — сообщил Бельский на брифинге 6 октября.



Как ранее сообщала «Фонтанка», избранные парламентарии 1 октября гуляли в банкетном зале на Каменном острове. Они поднимали бокалы вместе с главой горизбиркома Натальей Чечиной, губернатором Александром Бегловым, представителями полпредства и членами правительства. В том числе звучали тосты за честные выборы и сомнение в объективности их критики.

