FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.57р84.17р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Спикер ЗакСа не смог сказать, кто оплатил банкет депутатов с Бегловым и главой горизбиркома

6
Печать

Спикер петербургского парламента Александр Бельский подтвердил журналистам, что в конце прошлой недели депутаты провели вечер в правительственной резиденции К-2. Однако, как сообщает корреспондент «Фонтанки», не смог сказать, за чей счёт был банкет.

«Прием губернатора, он действительно был, но за чей счёт — я не знаю. Губернатор поздравил избранных депутатов», — сообщил Бельский на брифинге 6 октября.

Как ранее сообщала «Фонтанка», избранные парламентарии 1 октября гуляли в банкетном зале на Каменном острове. Они поднимали бокалы вместе с главой горизбиркома Натальей Чечиной, губернатором Александром Бегловым, представителями полпредства и членами правительства. В том числе звучали тосты за честные выборы и сомнение в объективности их критики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

А13579
Видимо, депутаты скинулись на банкет.
Смешно даже представить такое...
efela
Становится понятным, почему так выглядел наш губер на недавнем совещании по зуму..
ash364
картинки не хватает про обедающего пролетария и его эксплуататора
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний